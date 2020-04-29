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Названы победившие коронавирус страны

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Фото: Global Look Press/Vegard Wivestad GraTt/ZUMAPRESS.com
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Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали победителями в противостоянии с пандемией коронавируса, сообщил 28 апреля телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.

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Так, пока весь остальной мир охвачен борьбой с распространением инфекции,а многие страны останавливают промышленность и вводят ограничительные меры, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея постепенно возвращаются к прежней жизни.

При этом открытие экономик и снятие ограничений, сделало эти государства самыми привлекательными для инвесторов, в связи с чем национальные валют рекордно укрепились.

«Новая Зеландия и Австралия очень эффективно контролируют COVID-19 и готовы перезапустить свою экономику. Тот факт, что эти страны готовы возобновить деятельность означает, что они на шаг впереди США в плане восстановления экономики, что должно невероятно положительно сказаться на их валютах», - отметила управляющий директор по валютной стратегии BK Asset Management Кэти Лиен.

Эксперты отметили, что в ситуация в Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии заметно контрастирует с остальным миром. Укреплению экономик этих стран поспособствует и постепенное восстановление их соседа – Китая.

Ранее, во вторник, учеными из сингапурского университета технологий представили прогноз о завершении эпидемии коронавируса в разных странах мира. Специалисты подкорректировали свой изначальный прогноз на счет России, перенеся дату завершения вспышки на август.

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