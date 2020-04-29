Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу. Это следует из опроса исследовательского центра ROMIR, проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества.

Абсолютное большинство граждан (90% респондентов) предпринимают профилактические меры из-за коронавируса: чаще моют руки, стараются не выходить из дома, носят средства индивидуальной защиты.

При этом трудности в повседневной жизни из-за принятых ограничительных мер отметил 81% опрошенных. В то же время основанная часть респондентов сочла действия властей адекватными и оправданными в связи с реальной угрозой.

88% особенно поддержали меры в отношении зараженных или граждан, контактировавших с больными COVID-19.

Почти две трети (65%) опрошенных готовы поддержать власти при решении ввести жесткий карантин. В тоже время 37%считает некоторые ограничения, например режим самоизоляции и штрафы, чрезмерными.

Опрос показал и высокую степень осведомленности россиян о мерах поддержки граждан и бизнеса. 80% слышали об отсрочке по уплате налогов, кредитных каникулах или поддержке многодетных семей.

Большинство черпает информацию из СМИ и ТВ, 63% считают, что представленные данные дают объективную картину происходящего.

28 апреля президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до этой даты.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.