Прямой эфир
Сюжет:

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу. Это следует из опроса исследовательского центра ROMIR, проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества.

«С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт тысячу лет»
Главные цитаты выступления Путина перед совещанием с главами регионов

Абсолютное большинство граждан (90% респондентов) предпринимают профилактические меры из-за коронавируса: чаще моют руки, стараются не выходить из дома, носят средства индивидуальной защиты.

При этом трудности в повседневной жизни из-за принятых ограничительных мер отметил 81% опрошенных. В то же время основанная часть респондентов сочла действия властей адекватными и оправданными в связи с реальной угрозой.

88% особенно поддержали меры в отношении зараженных или граждан, контактировавших с больными COVID-19.

Почти две трети (65%) опрошенных готовы поддержать власти при решении ввести жесткий карантин. В тоже время 37%считает некоторые ограничения, например режим самоизоляции и штрафы, чрезмерными.

Опрос показал и высокую степень осведомленности россиян о мерах поддержки граждан и бизнеса. 80% слышали об отсрочке по уплате налогов, кредитных каникулах или поддержке многодетных семей.

Большинство черпает информацию из СМИ и ТВ, 63% считают, что представленные данные дают объективную картину происходящего.

28 апреля президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до этой даты.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России
Назван единственный способ победить коронавирус в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020