Ученые изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться в августе, а не в июле, как предполагалось ранее. Такой прогноз был представлен 28 апреля учеными из сингапурского университета технологий.

Согласно новым расчетам, вспышка сойдет на нет к 19 августа. Накануне специалисты полагали, что эпидемия в РФ завершится к 20 июля, пишет «РИА Новости».

Изменились прогнозы об окончании эпидемии и в США — срок сдвинулся на 5 сентября, в Италии — на конец августа, в Великобритании, Германии и Франции — на середину августа.

Модель сингапурских ученых основывается на данных о принимаемых мерах противодействия коронавирусу, динамике заболеваемости, числе инфицированных и выздоровевших.

12 апреля главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев отметил, что при оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне. Эксперт указал, что сроки зависят от того, будут ли россияне соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации, разработанные правительством.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.





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