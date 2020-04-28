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В Санкт-Петербурге продлили режим ограничений до 12 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Режим ограничений в Санкт-Петербурге, объявленный из-за коронавируса, сохранится до 12 мая включительно. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, сообщила во вторник, 28 апреля, его пресс-служба.

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«Берегите себя! Вместе мы справимся!» — цитирует «Газета.ру» главу города. По его словам, в настоящее время идет война с невидимым и особо опасным врагом. На передовой находятся врачи, санитарки, медсестры, отметил Беглов.

Как добавил губернатор, он подписал постановление о порядке выплат всем медикам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусной инфекцией.

Ранее во вторник до 11 мая были продлены ограничительные меры, введенные в Московской области из-за пандемии коронавируса.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно, после чего мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до этой даты.

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По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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