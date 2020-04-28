Прямой эфир
Сюжет:

Дептранс прокомментировал первый штраф с камеры за езду без пропуска

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель, первым получивший штраф по камере за езду без цифрового пропуска по Москве, неправильно указал номер автомобиля при оформлении документа. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Поставили на карты: проверку пропусков в метро перевели в автоматический режим
О том, как пройти контроль с помощью «Тройки», «Стрелки» или социальной карты, власти сообщат 16 апреля

«Мы разобрались в вопросе — водитель неправильно указал номер автомобиля во время оформления пропуска. Просим всех жителей столицы внимательно проверять номер автомобиля непосредственно перед поездкой на mos.ru», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы департамента.

Ранее в тот же день координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов сообщил, что общественникам поступило обращение от москвича Ильи Чирцова. В тексте документа говорилось о том, что он получил по почте штраф 5 тыс. рублей за проезд на автомобиле по городу без цифрового пропуска.

Как стало известно, данное нарушение было зафиксировано камерой 22 апреля «на внутренней стороне ТТК в районе Спартаковской площади».

29 марта в московском регионе был введен режим всеобщей самоизоляции. Позднее к нему присоединились большинство российских регионов. С 15 апреля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице и Подмосковье был введен пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта. В случае отсутствия цифрового пропуска нарушителям грозит штраф.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

корона

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве сочли преждевременным называть сроки снятия ограничений с предприятий
Минздрав рассказал о воздействии коронавируса на мозг и ЦНС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020