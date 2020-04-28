Дептранс прокомментировал первый штраф с камеры за езду без пропуска

Водитель, первым получивший штраф по камере за езду без цифрового пропуска по Москве, неправильно указал номер автомобиля при оформлении документа. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

«Мы разобрались в вопросе — водитель неправильно указал номер автомобиля во время оформления пропуска. Просим всех жителей столицы внимательно проверять номер автомобиля непосредственно перед поездкой на mos.ru», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы департамента.

Ранее в тот же день координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов сообщил, что общественникам поступило обращение от москвича Ильи Чирцова. В тексте документа говорилось о том, что он получил по почте штраф 5 тыс. рублей за проезд на автомобиле по городу без цифрового пропуска.

Как стало известно, данное нарушение было зафиксировано камерой 22 апреля «на внутренней стороне ТТК в районе Спартаковской площади».

29 марта в московском регионе был введен режим всеобщей самоизоляции. Позднее к нему присоединились большинство российских регионов. С 15 апреля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице и Подмосковье был введен пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта. В случае отсутствия цифрового пропуска нарушителям грозит штраф.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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