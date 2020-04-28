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Режим самоизоляции в Московской области продлили до 11 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ограничительные меры, введенные в Московской области из-за пандемии коронавируса, продлены до 11 мая. Во вторник, 28 апреля, глава региона Андрей Воробьев подписал соответствующий указ.

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«Андрей Воробьев подписал постановление, продляющее срок всех установленных ограничений до 11.05.2020г. включительно», — говорится в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с новым коронавирусом в Московской области.

В указе уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования. Можно выходить из дома работникам здравоохранения, а также к гражданам, занятым в проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно, после чего мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до этой даты.

В Москве и Подмосковье режим был введен 29 марта в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 15 апреля из-за ухудшения ситуации власти ввели электронные пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте. Контроль за соблюдением этого правила производится в автоматическом режиме.

За прошедшие сутки, по данным оперативного штаба, в Подмосковье выявлены 523 новых случая коронавируса, за время эпидемии в регионе зафиксирован 10 231 случай. Скончались 74 человека. Выздоровели и выписались 344 человека

КВся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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