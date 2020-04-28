В Москве продлили проездные на общественный транспорт на время изоляции

Власти столицы продлили срок действия проездных документов на общественный транспорт до 11 мая. Соответствующий указ опубликован во вторник, 28 апреля, на сайте мэра Москвы.

При этом оговаривается, что билеты будут продлены только в случае, если в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок.

«Действие оплаченных проездных билетов <...> на 60 поездок, без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней <...> подлежит продлению на срок, равный сроку их действия в период с 30 марта по 11 мая, <...> при условии, что в указанный период <...> было совершено не более шести поездок», — говорится в документе.

Если же пассажир не пользуется общественным транспортом, но имеет проездной, то он может продлить действие билета на количество дней, соответствующее дням, прошедшим с момента его оформления, — не менее пяти дней.

Льготные проездные для обучающихся и студентов будут продлены после прекращения режима повышенной готовности и на основании обращений самих пассажиров.

Ранее московский мэр принял решение о продлении в городе обязательного домашнего режима самоизоляции до 11 мая, пишет «Газета.ру». Градоначальник призвал местных жителей не нарушать предписанные ограничения на майские праздники.

По его словам, ситуация в городе с коронавирусом очень напряженная и ежедневно в результате заражения умирают 30–40 пациентов. Сотни госпитализированных, отметил Собянин, находятся в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее во вторник президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов сообщил о продлении в стране режима нерабочих дней с сохранение заработной платы до 11 мая включительно. При этом он поручил правительству разработать план постепенного снятия карантинных ограничений, которые должны стартовать 12 мая.

По данным на 28 апреля, в 85 регионах России зафиксировано 93 558 случаев заражения, 867 пациентов умерли, вылечились 8456 человек.

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