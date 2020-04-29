Попали под стресс: дыра в капитале банков может составить 2,1 трлн

Российские банки в 2020 году могут потерять 2,1 трлн рублей капитала из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса. Такой прогноз сделали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) по результатам тестирования финансовой системы . Однако такая дыра возникнет, если будет реализован стресс-сценарий, предполагающий падение нацвалюты до 98 руб./$, отток 10% вкладчиков в течение трех месяцев и рост доли «плохих» долгов. Чтобы компенсировать потери, банкам потребуются дополнительные вливания со стороны государства на сумму 1,8 трлн рублей. Еще 300 млрд в виде помощи должны будут добавить акционеры.

Управление шоком

ЦМАКП спрогнозировал последствия для российских банков в случае реализации стрессового сценария. Его основные условия таковы:

Девальвация валюты до 98 руб./$ по итогам 2020 года.

Рост доли «плохих» долгов на балансе банков на 5,1 п.п.

Отток 10% вкладов населения в течение одного из кварталов 2020 года.

Падение стоимости ценных бумаг на балансе финансовых организаций на 40%.

Сокращение рынка межбанковского кредитования на 25%.

Если события будут развиваться таким образом, российские банки потеряют примерно 2,1 трлн рублей капитала, а почти половине из них — 52% или 228 организациям — потребуется господдержка.

банки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Урон мог бы быть намного выше: смягчить его позволит девальвация рубля. Ослабление национальной валюты поглотит примерно 1,8 трлн рублей от шока.

Главными факторами стресса будут ухудшение кредитного портфеля — он лишит банки 1,6 трлн рублей капитала, а также падение стоимости ценных бумаг (еще минус 1,8 трлн). Потери от возможного «бегства вкладчиков» оцениваются в 331 млрд рублей, сокращение рынка межбанковского кредитования — в 108 млрд.

Вероятность такого стрессового сценария аналитики центра оценивают как «не самую высокую, но значимую».

Поиск дыры

Впрочем, эксперты ЦМАКП делают оговорку: сумма ущерба окажется такой лишь в том случае, если дыра будет обнаружена. Если же банкам удастся ее замаскировать, то официальные потери могут быть и более скромными: около 400 млрд рублей.

Скрытая дыра на начало года, по оценке ЦМАКП, составляла примерно 1,7 трлн рублей, не считая НБ «Траст» (банк «плохих долгов»), на который приходится еще около 300 млрд, пояснил «Известиям» один из авторов исследования, эксперт центра Ренат Ахметов. По его словам, именно на эту сумму увеличивается потребность в докапитализации сектора при условии реализации стрессового сценария, когда «тайное станет явным». Завышают баланс в общей сложности 214 банков, уточнил он.

— Строго говоря, для вскрытия дыр вмешательство ЦБ необязательно. Они могут обнаружиться в результате финансового стресса: например, череды дефолтов по высокорисковым кредитам, отраженным как первоклассные . Но практика показывает, что банки до последнего не показывают реальную стоимость активов и потери, резюмировал Ринат Ахметов.

банки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Закрывать дыру капитала кредитные организации смогут прежде всего за счет государства. Сценарий, учитывающий выявление потерь, предполагает, что финансовым властям придется влить в банки почти 1,8 трлн рублей. Еще 300 млрд смогут предоставить акционеры. Доля банков, которым потребуется поддержка, в совокупных активах системы (за вычетом Сбербанка), составит около 25%. Фактически это будут новые санации.

В ЦБ не отреагировали на просьбу оценить вероятность стрессового сценария, а также прокомментировать возможности господдержки кредитных организаций.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с руководителями крупнейших банков предупреждал, что российская банковская система может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля осенью.

Поймем к июлю

«Известия» также обратились в банки из топ-45 с аналогичными вопросами. В ВТБ сообщили, что тестируют различные варианты развития ситуации, но поддержка со стороны государства в данный момент не рассматривается. Аналогично ответили в «Открытии» и Райффайзенбанке.

В крымском РНКБ заявили, что допускают прирост величины проблемных активов, близкой к оценке ЦМАКП , по экономике в целом. Однако запас капитала в банковском секторе на данный момент достаточен для доформирования необходимых резервов. В РНКБ заверили, что ведут взвешенную кредитную политику , и ожидают успешного преодоления кризиса за счет динамичного развития Крыма.

Похожей точки зрения придерживаются в Ак Барс Банке. Там добавили, что рост волатильности повлиял на стратегию организации, теперь она придерживается курса на повышение ликвидности и снижение риска вложений .

Сценарий ЦМАКП вполне реалистичный, согласился аналитик «Финама» Алексей Коренев. Однако масштаб проблем может быть и более серьезным : уже сейчас около трети заемщиков отнесены к категории рискованных. В этом случае обязательно потребуется помощь государства, причем 1,7 трлн рублей может не хватить , констатировал эксперт. Вероятность стрессового сценария станет ясна к июлю, когда можно будет оценить урон от пандемии, добавил он.

банки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Описанный центром вариант развития событий вероятен при ценах на нефть ниже $20 за баррель на протяжении полугода, заявил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. Проблема «плохих» долгов усилится, если ограничительные меры затянутся на три месяца и более.

Он добавил, что 1,7 трлн рублей — сумма, сопоставимая с той, которую ЦБ потратил на санацию банков в период активной расчистки рынка. По его мнению, сегодня регулятор готовится ко второму раунду спасательной операции, но столько денег, скорее всего, не потребуется. Это шок совсем другого характера, отчасти он управляемый, так как власти могут смягчить удар по банкам не только прямым вмешательством, но и через поддержку реального сектора экономики, заключил Геннадий Салыч.