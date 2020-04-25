Греф спрогнозировал потери банков из-за кредитных каникул

Кредитные каникулы могут обойтись российским банкам в 160 млрд рублей. Такого мнения придерживается председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

По его словам, реструктуризация кредитов для физических лиц является популярной мерой поддержки, соответствующий запрос подали сотни тысяч клиентов Сбербанка.

«Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, поэтому для банков это болезненная мера, в целом, мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 млрд рублей», — сказал он в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» в эфире телеканала «Россия 1».

На убытки банков в связи с антикризисной помощью гражданам указал президент России Владимир Путин. В ходе совещания 25 апреля он указал на недоступность некоторых мер поддержки, в частности, возникали проблемы с предоставлением ипотечных каникул. Все затруднения глава государства потребовал устранить и при необходимости внести изменения в нормативную базу, чтобы помощь гражданам и бизнесу оказывалась вовремя.

О трудностях в работе инструментов поддержки говорил и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр решил лично проверить работу банков с пострадавшими от пандемии компаниями и подтвердил, что получить, например, беспроцентный кредит для выплаты зарплат действительно сложно.

Позднее ведомство подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. На эти цели ЦБ РФ направил финансовым организациям 150 млрд рублей.

Также ожидается, что регулятор предоставит банкам дополнительные послабления для применения ими своих программ реструктуризации займов в дополнение к кредитным каникулам, сообщал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков. В топ-30 банков отмечали, что заявки на отсрочки по кредитам поступают десятками тысяч, но требованиям госпрограммы не соответствуют.

По состоянию на 24 апреля в России подтвердились 68 622 случая заболевания COVID-19, из них 5849 — за последние сутки. 5568 человек вылечились. 615 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.