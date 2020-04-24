Экономисты спрогнозировали влияние пониженной ставки ЦБ на экономику

Снижение ставки ЦБ РФ до 5,5% будет иметь опосредованное влияние на экономику через понижение кредитных ставок для бизнеса и населения, рассказал «Известиям» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев 24 апреля.

Ранее в этот день Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. до 5,5% годовых. ЦБ также пересмотрел свой прогноз по инфляции. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем, заявили в ведомстве.

Снижение ставки было просто необходимо для поддержания стабильности финансового сектора страны после принятия программы льготной ипотеки под 6,5%, отметил Артем Деев. По его мнению, без снижения ставки Центробанком рассчитывать заемщикам на получение ипотечного кредита под такой процент было бы невозможно, при этом финансовый сектор страны оказался бы под давлением.

Также ключевая ставка положительно отразится на снижении ставок по основным кредитным направлениям для малого и среднего бизнеса и позволит развивать кредитные линии для крупных предприятий, сказал аналитик.



«Исходя из того, что на фоне глобального кризиса из-за пандемии мировые регуляторы понижают ставки повсеместно для стимулирования экономического роста в будущем, можно надеяться, что аналогичным путем будет идти и Центробанк России. Это обосновано на фоне низких темпов инфляции, а также потребительской инфляции. В настоящее время уровень инфляции составляет 2,9% вместо целевого показателя 4%, потребительская инфляция выросла всего на 0,2%», — добавил Деев.

По его мнению, если пандемия пойдет на спад, стоит ожидать понижения ставки на 0,25% до конца второго квартала текущего года.

С ним согласен начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин, который полагает, что ставку могут снизить на 0,25% уже на следующем заседании Банка России.

«Снижение ставок стимулирует спрос, который в текущих условиях резко падает. Такое же решение сейчас принимает 95% всех мировых ЦБ. Снижение ставок традиционно ассоциируется ростом инфляции. Однако сейчас ситуация сильно поменялась. Ожиданий по ускорению инфляции сейчас нет, так как подавленный внутренний и внешний спрос является мощным дезинфляционным фактором», — заключил эксперт.

Ранее, 17 апреля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение основной ставки будет рассматриваться как основной сценарий. По ее словам, текущий год будет достаточно тяжелым для мировой экономики.

Она сослалась на опубликованный в апреля прогноз МВФ, который предполагает спад мировой экономики в текущем году на 3%, что больше, чем при глобальном финансовом кризисе 2008–2009 годов. Ситуация изменится, когда смягчение ограничительных мер в ряде стран перерастет в тенденцию, заявила Набиуллина.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Университета Джона Хопкинса на 24 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован более чем у 2,7 млн человек, скончались 191 тыс. человек.