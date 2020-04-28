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Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Sputnik/Alexei Druzhinin
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На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».

«С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт тысячу лет»
Главные цитаты выступления Путина перед совещанием с главами регионов

Российский лидер раскритиковал идею о необходимости позаботиться об экономике, перешагнув через людей. По его словам, такое предложение является призывом вернуться к дикости и варварству, во времена, когда, как в Спарте, больных и ослабевших сбрасывали со скалы.

Глава государства напомнил о трогающем до слез рассказе Джека Лондона «Закон жизни», в котором рассказывается о том, как племя бросало своих стариков, ставших обузой.

«Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение зверям, оставляя их умирать. А старик отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним», — отметил Путин.

Он указал, что экономическая сторона, безусловно, важна, но народ России на примере предков научился делать другой моральный выбор.

«С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живет тысячу лет. И сегодня они — главная опора нашей государственности», — подчеркнул президент.

Владимир Путин выразил уверенность, что для абсолютного большинства россиян самое главное — люди и их жизнь, а иной выбор неприемлем.

Президент добавил, что от ответственности всего народа зависит судьба ближних, судьба других людей.

К 28 апреля в РФ выявлено 93 558 случаев заражения коронавирусом, скончались 867 пациентов.

К

В обращении к россиянам во вторник российский лидер сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в столице до этой даты.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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