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Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер на фоне распространения коронавируса и установлении нерабочих дней в период с 6 8 мая с сохранением зарплаты. Об этом говорится на сайте Кремля 28 апреля.

Документ получил название «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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«Установить с 6 по 8 мая включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Высшим должностным лицам <…> субъектов РФ с учетом положений настоящего Указа осуществлять с 1 по 11 мая включительно меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в указе.

Указ о нерабочих днях не распространяется следующие организации: непрерывно действующие; выполняющие неотложные работы, в том числе ремонтные и погрузочно-разгрузочные; медицинские и аптечные; обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; предоставляющие финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); иные организации согласно решениям высшего исполнительного органа госвласти субъекта.

На системообразующие, научные и образовательные организации указ распространяется по согласованию с правительством. Федеральные и региональные госорганы, а также СМИ должны будут подсчитать число своих сотрудников, которые продолжат работать в этот период.

О продлении режима нерабочих дней до 11 мая Путин объявил в ходе совещания ранее в этот день. Он отметил, что пик заражаемости еще не пройден, и призвал россиян к самодисциплине.

Впервые режим нерабочих дней с сохранением зарплаты был введен на неделю с 30 марта по 5 апреля. Это было сделано для того, чтобы уменьшить количество людей в общественных местах и тем самым прекратить распространение коронавирусной инфекции.

Позднее режим был продлен до 30 апреля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В течение месяца Путин отмечал, что консультируется с экспертами о возможности сокращения срока вынужденной самоизоляции.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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