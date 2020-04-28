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Попова указала на последствия несоблюдения режима самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России удалось избежать благодаря беспрецедентным мерам. Такое заявление во вторник, 28 апреля, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-совещания с президентом России.

«Угроза не исчезнет везде и сразу»
Главные цитаты выступления Путина перед совещанием с главами регионов

«На сегодняшний день эти меры позволили сдержать завоз и распространение инфекции в первые два месяца, выиграть время для формирования госпитальной базы и обсерваторов <...>, накопить запасов медикаментов и дезинфектантов. <...> Четвертое — не допустить взрывного роста заболеваемости», — отметила Попова.

Если россияне не продолжат соблюдать жесткие требования ограничений, то это, по ее словам, может привести к серьезным последствиям. В пример Попова привела прирост в 37% числа заболевших за неделю в Северной Осетии.

Она подчеркнула, что любое отклонение от режима ограничений приведет к возврату жестких мер.

Также руководитель надзорной службы отметила, что в стране на данный момент наблюдается один из самых низких в мире уровней летальности из-за коронавируса.

Ранее в этот же день в ходе совещания с главами регионов президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить план поэтапной отмены ограничений, связанных с коронавирусом, с 12 мая. Президент допустил, что после прохождения пика заболеваемости в ряде субъектов уровень инфицирования может оставаться высоким.

Также Путин продлил режим нерабочих дней в стране с сохранением заработной платы до 11 мая.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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