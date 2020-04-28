Попова назвала процент медиков с иммунитетом к коронавирусу

Порядка 20% медработников в России имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президента Владимира Путина 28 апреля.

По ее словам, на наличие инфекции уже проверены порядка 3,2 тыс. человек.

«И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Это иммунитет приобретенный. Это хороший прогностический признак», — сказала она.

Кроме того, у 45% зараженных симптомов инфекции не наблюдается. При этом в начале апреля бессимптомных носителей коронавируса было не больше 20%.

«Снизился удельный вес тяжелых форм инфекции, а именно пневмоний — с 25% на начало месяца до 20% на сегодняшний день», — добавила Попова.

В Москве число бессимптомных больных составляет почти 60%, сообщали в столичном оперштабе по коронавирусу 19 апреля. Там также отметили рост числа граждан с отсутствием симптомов — на 20% за неделю.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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