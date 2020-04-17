Врач рассказал о бессимптомном ухудшении состояния больных COVID-19

Состояние пациентов с коронавирусом может ухудшаться бессимптомно. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил РЕН ТВ заместитель гендиректора по медчасти Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна ФМБА России Юрий Удалов.

По его словам, существует градация поражения легочной ткани от уровня К-1 до уровня К-4, причем большинство пациентов, которые находятся в реанимации, это больные уровня К-3 и К-4. В этих случаях очаги в легких превышают 3 см, что видно на компьютерной томографии. Именно это говорит о тяжести состояния пациента и определяет схему лечения. Однако бывают случаи, когда больной чувствует себя нормально, притом что его клиническая картина абсолютно противоположная.

«В общем и целом он не предъявляет какие-то жалобы, за исключением симптомов общей интоксикации и одышки. Но при всем при этом мы видим на КТ, что у него достаточно выраженные изменения. Первые показатели ― это десатурация, то есть низкий уровень кислорода в крови по пульсоксиметрии, это максимально простая методика, которая показывает, что у него снижение кислорода уже достаточно выраженное», ― рассказал Удалов телеканалу.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что в стране растет число зараженных коронавирусом, у которых не проявляются симптомы инфекции. Как правило, у таких пациентов не наблюдается клинических проявлений коронавируса, и чтобы не заразить других, им следует оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели ― 2590.

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