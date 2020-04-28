Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в РФ

России удалось замедлить распространение коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам.

«Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось», — сказал он.

Президент напомнил, что этот факт не должен успокаивать граждан, так как ситуация всё еще остается сложной. По словам главы государства, пик заболеваемости в России еще не пройден, страна стоит на его пороге. Российский лидер подчеркнул, что в настоящий момент риски заражения выходят на верхнюю планку.

Путин отметил, что от граждан требуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация.

«Чем строже будем следовать правилам карантина, тем быстрее всё пройдет», — добавил президент.

Выступление российского лидера прошло в рамках совещания с главами регионов.

Глава государства продлил режим нерабочих дней до 11 мая. Он напомнил, что нужно добиться того, чтобы эпидемия пошла на спад, после чего можно будет постепенно снимать ограничения.

По данным на 28 апреля, в 85 регионах России зафиксировано 93 558 случаев заражения, 867 пациентов умерли, вылечились 8456 человек. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к середине мая страна должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче».

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