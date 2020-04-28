Путин отметил сильный удар пандемии коронавируса по бизнесу

Пандемия коронавируса сильно ударила по бизнесу, пострадали самозанятые граждане и семейные предприятия, создаваемые годами. Государство обязано их поддержать. Об этом 28 апреля в ходе совещания с членами правительства и главами регионов заявил президент России Владимир Путин.

«Правительство, регионы и бизнес должны подготовить общенациональный план восстановления экономики», — подчеркнул президент.

«Для того чтобы поддержать экономику, российские семьи, сохранить занятость и доходы граждан, мы последовательно приняли несколько пакетов мер», — обратил внимание Путин. По его словам, на реализацию принятых мер власти выделили беспрецедентные ресурсы, выработав решения в считанные часы.

«Также ... оперативно должна строиться работа по их реализации, руководители федеральный ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность», — подчеркнул президент.

Ранее в ходе совещания Путин отметил, что в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности в России. Удалось обеспечить рост производства аппаратов искусственной вентиляции легких и защитных масок.

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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