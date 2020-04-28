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Более 3,1 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Более 3,1 млн тестов для диагностики коронавируса проведено в России. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в Роспотребнадзоре.

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«В РФ проведено более 3,1 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 192 тыс. человек», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что за последние сутки в России провели 119 тыс. диагностических тестов.

Ранее в этот же день сообщалось, что Москва стала лидером по количеству тестирований на коронавирус по сравнению с другими городами. В столице ежедневно тестируют на коронавирусную инфекцию более 25 тыс. человек. В сутки на 100 тыс. человек приходится более 3,8 тыс. исследований, анализы проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Тесты на коронавирус сдают люди с признаками ОРВИ, пациенты с пневмонией и те, кто живет с человеком, у которого подтверждена инфекция. Также тесты начали сдавать пациенты неинфекционных больниц.

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Общее число заразившихся в РФ, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека, вылечились 7346 человек.

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