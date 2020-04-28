В Кузбассе скончался второй пациент с коронавирусом

В Кемеровской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев во вторник, 28 апреля.

«Один пациент с выраженной сопутствующей патологией и подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался», — написал он в Telegram.

Он отметил, что за последние сутки коронавирус подтвердился еще у трех пациентов. Они изолированы и получают необходимое медицинское лечение. В инфекционных больницах Кузбасса находится 101 пациент.

«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9634 человека (в статистику включены все, кто получил предписания о самоизоляции)», — отметил Цивилев.

17 апреля в регионе скончалась первая пациентка с коронавирусом. О наличии у нее инфекции стало известно уже после ее смерти.

Общее число заразившихся в РФ, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека, вылечились 7346 человек.

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