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В Кузбассе скончался второй пациент с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Кемеровской области скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев во вторник, 28 апреля.

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«Один пациент с выраженной сопутствующей патологией и подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался», — написал он в Telegram.

Он отметил, что за последние сутки коронавирус подтвердился еще у трех пациентов. Они изолированы и получают необходимое медицинское лечение. В инфекционных больницах Кузбасса находится 101 пациент.

«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9634 человека (в статистику включены все, кто получил предписания о самоизоляции)», — отметил Цивилев.

17 апреля в регионе скончалась первая пациентка с коронавирусом. О наличии у нее инфекции стало известно уже после ее смерти.

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Общее число заразившихся в РФ, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека, вылечились 7346 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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