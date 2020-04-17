Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области

В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев.

«15 апреля в реанимации городской больницы г. Белово скончался пациент с пневмонией. Ранее данный пациент также проходил лечение в Краснобродской городской больнице. Первый тест на коронавирус у пациента показал отрицательный результат. Результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

Цивилев отметил, что по решению штаба стационары в Белове, Красном броде и Мысках переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин с 16 апреля.

Он подчеркнул, что медицинский персонал этих учреждений продолжит работать и будет проживать на изоляции в обсерваторах. Пациенты, по словам губернатора, продолжат получать запланированное лечение.

Кроме того, как сообщил Цивилев, на карантин закрыт православный храм в Краснобродском городском округе, где проходило отпевание скончавшегося пациента. На данный момент определяется круг лиц, которые контактировали с зараженным человеком.

Согласно последним данным, в Кемеровской области зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть пациентов выздоровели.

14 апреля в Кузбассе ввели обязательную изоляцию для прибывающих в область любыми видами транспорта.

В тот же день Цивилев ввел запрет на выезд из региона по личным нуждам.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом.

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