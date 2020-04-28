В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае еще у 14 жителей региона подтверждена коронавирусная инфекция. Всего в крае 324 заболевших, сообщает региональное правительство во вторник, 28 апреля.

«Всего в Алтайском крае на 28.04.2020 общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 324 человека, в том числе 22 ребенка до 17 лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что из общего числа заболевших 28 случаев являются завозными, 259 пациентов заразились после контакта с инфицированными.

Специалисты регионального Роспотребнадзора устанавливают круг контактных лиц инфицированных, а также осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.





Общее число заразившихся в РФ, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерли 794 человека, вылечились 7346 человек.

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