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В Москве под наблюдением находятся 20 тысяч пациентов с ОРВИ

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Фото: Depositphotos
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На сегодняшний день в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова во вторник, 28 апреля.

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По ее словам, врач с необходимыми инструментами посещает пациента и выдает необходимые лекарства, если заболевание проходит в легкой форме и человеку можно остаться дома. Также сразу берется тест на коронавирусную инфекцию.

«С этого момента пациент попадает под динамическое медицинское наблюдение. На сегодняшний день в Москве около 20 тысяч пациентов проходят лечение дома под ежедневным медицинским контролем сотрудников информационного центра мониторинга и врачей», — цитирует ее «РИА Новости».

Решение о том, оставаться человеку дома, пройти тестирование или госпитализироваться, принимает врач.

Также Ракова рассказала, что в амбулаторных центрах есть единый стандарт обследования. Так, всем пациентам в обязательном порядке проводится КТ легких, по результатам которого выдается заключение рентгенолога поликлиники. После этого врач референс-центра делает второе заключение. Алгоритм определения пневмонии и степени ее развития от первой до четвертой стадии отработан, подчеркнула она.

«Если это первая или вторая стадия то, как правило, человек остается лечиться на дому под непосредственным медицинским наблюдением поликлиники с полным набором медикаментозного лечения. Если у человека более серьезные стадии пневмонии, то из амбулаторного центра он госпитализируется в больницу», — сказала Ракова.

Накануне заммэра сообщила, что благодаря лечению пациентов с коронавирусом при помощи плазмы уже переболевших состояние многих госпитализированных улучшилось.

Она отметила, что такой метод лечения безопасен и не вызывает побочных эффектов и осложнений. При этом болезнь у пациентов протекает гораздо легче.

Общее число заразившихся в РФ, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека, вылечились 7346 человек.

коронавирус в России

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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