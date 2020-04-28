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В Москве пожилым людям помогают свыше 11 тыс. волонтеров и соцработников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Около 11 тыс. волонтеров и соцработников оказывают помощь пожилым москвичам во время режима самоизоляции. Об этом 27 апреля агентству городских новостей «Москва» рассказала член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике, представитель городского парламента в Совете Федерации Инна Святенко.

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По ее словам, в столице действует «очень мощное волонтерское движение», в котором задействованы 1,2 тыс. человек. Кроме того, пожилым горожанам помогают порядка 10 тыс. социальных работников. Вместе они доставляют нуждающимся продукты, лекарства, документы, помогают с выгулом домашних животных. Депутат подчеркнула, что все соцработники и волонтеры прошли специальное обучение и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Несмотря на это, Святенко добавила, что при осуществлении помощи пенсионерам следует избегать личного контакта с ними.

Парламентарий напомнила и о программе «Московское долголетие». В ее рамках осуществляются онлайн-уроки и спортивные занятия для горожан старшего возраста. Уточняется, что в подобных занятиях продолжают участвовать более 10 тыс. граждан. Святенко сообщила о том, что столичные власти осуществляют меры поддержки граждан. В частности, москвичи могут получить консультации и психологическую помощь по круглосуточным телефонам. Помимо этого, разработаны меры финансовой поддержки населения, пишет «Москва 24».

С вечера 29 марта в Москве и Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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