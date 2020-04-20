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Сотрудники проекта «Московское долголетие» начали помогать пожилым горожанам

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Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
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Сотрудники проекта «Московское долголетие» начали помогать пожилым жителям столицы в период самоизоляции. Об этом 20 апреля сообщается на сайте столичной мэрии.

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В ведомстве уточнили, что тысяча специалистов отделов социальных коммуникаций и активного долголетия проекта до пандемии коронавируса организовывали развлекательные, спортивные и творческие мероприятия, а теперь присоединились к соцработникам, пишет «Ридус».

По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Филиппова, в задачи социальных помощников входит обеспечение доставки необходимых продуктов питания и лекарств, а также психологическая поддержка.

Как рассказали сами представители проекта «Московское долголетие», они поздравляют с днем рождения москвичей старшего поколения, созваниваются с ними по телефону и переписываться в мессенджерах, подбирают и отправляют им интересные материалы с рекомендациями, чем можно заняться дома в период самоизоляции. Как пишет НСН, особое внимание они стараются уделить одиноким пенсионерам.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», к проекту могут присоединиться горожане старше 55 лет. Он направлен на помощь старшему поколению вести здоровый и активный образ жизни.

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15 апреля сообщалось, что больше 180 организаций проекта продолжают работать в онлайн-режима во время режима самоизоляции. Преподаватели записывают видеоуроки, проводят прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom. Используются и иные формы дистанционной подачи информации, пишет «Москва 24».

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в дополнение к указу о режиме повышенной готовности. С вечера 29 марта в Москве и Подмосковье действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии этому примеру последовали и другие регионы страны. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве Собянин анонсировал 13 апреля введение электронных пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно. Пешеходам пропуска не нужны.

Ранее 20 апреля сообщалось, что жесткий пропускной режим в Москве продлят до 1 мая.

По данным оперштаба на 20 апреля, в России зафиксирован 47 121 случай коронавируса, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии погибло 405 пациентов, 3446 — выздоровели.

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Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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