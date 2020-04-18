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Коронное предложение: беременных просят отправить на больничный

Дети не подвержены заражению внутриутробно, но у мам из-за COVID-19 могут быть осложнения
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Коронное предложение: беременных просят отправить на больничный
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2020-04-17 20:21:00
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Правительство попросили в связи с распространением коронавируса включить в группу риска наравне с пожилыми людьми и беременных женщин. Их предлагают отправить на самоизоляцию с сохранением зарплаты или на оплачиваемый больничный, если предприятие, где они трудятся, продолжает функционировать. Такая инициатива содержится в письме депутата Госдумы Андрея Ветлужских премьер-министру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении «Известий»). Предложение поддержал сенатор Валерий Рязанский. Только в Москве сегодня насчитывается порядка 100 инфицированных беременных, однако на данный момент нет никаких масштабных исследований о влиянии COVID-19 на вынашивание ребенка, отметила главврач ГКБ им. Виноградова, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова.

Капитальная самоизоляция

В связи с распространением нового типа коронавируса депутат Госдумы Андрей Ветлужских направил главе правительства Михаилу Мишустину обращение с просьбой включить беременных женщин в группу риска, что приравняет их по уровню профилактики COVID-19 к людям старше 65 лет. Сейчас будущие матери не могут уйти на самоизоляцию с сохранением зарплаты или с получением больничного, если их предприятие должно работать в соответствии с указом президента от 2 апреля или по распоряжению губернаторов регионов, отмечается в письме.

Берем
беременная вирус
Фото: TASS/photothek/Thomas Trutschel
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— Беременных хотя бы до 30 апреля нужно отправлять на самоизоляцию с выплатой средней заработной платы, — сказал депутат «Известиям». — Если их предприятия сейчас не работают, то здесь всё понятно — все сотрудники находятся дома с сохранением зарплаты. А вот если организация должна функционировать, то женщины ставят под угрозу и себя, и своего будущего ребенка.

Самоизоляцию будущих мам чиновник предлагает оплачивать за счет средств Фонда социального страхования. «Известия» направили запрос в пресс-службу правительства.

— Внимание к беременным всегда повышенное со стороны государства, потому что это восполнение человеческого ресурса, — подчеркнул в беседе с «Известиями» сенатор Валерий Рязанский. — И, конечно, было бы правильно отнести их к группе риска. Особенно, возможно, на определенных этапах беременности. С точки зрения медицинской и точки зрения социальной стоит позаботиться об этой категории населения по-особому, и я бы поддержал это предложение.

На практике влияние COVID-19 на течение беременности остается под вопросом.

берем
Сотрудница лаборатории перинатального центра
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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По словам заместителя главврача по акушерству и гинекологии сети клиник «Скандинавия» Владимира Остроменского, сейчас показаний для того, чтобы включить беременных в группу риска, нет — эта тема пока слишком мало изучена. На текущий момент в мире не задокументированно ни одного случая, чтобы вирус передался плоду от матери. Хотя некоторые страны, отметил он, всё же перестраховались: в Британии, например, беременные считаются уязвимой группой, хотя власти и подчеркивают, что это мера предосторожности, а не решение на основе статистики.

Владимир Остроменский добавил, что ВОЗ рекомендует будущим матерям все те же меры, что и другим людям: чаще мыть руки, избегать социальных контактов, соблюдать дистанцию.

В случае если беременная женщина всё же заболевает коронавирусом, у нее могут возникнуть такие же осложнения, как и у других пациентов. И влияние на плод может оказываться скорее за счет них, нежели из-за самого вируса, — сказал эксперт.

Новорожденные вне опасности

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По словам главного врача ГКБ им. Виноградова, депутата Мосгордумы Ольги Шараповой, на сегодняшний день в Москве коронавирус был диагностирован примерно у 100 беременных женщин.

— Некоторые из них уже родили — естественным путем или с помощью кесарева сечения. Конечно, для нас очень важно сохранить здоровых женщин и малышей. И, чтобы избежать заражения, желательно, чтоб они были включены в группу риска, — сказала она.

Согласно данным, предоставленным Китаем, добавила депутат, среди 80 тыс. заболевших в Ухане было 146 беременных женщин.

— Сложно сказать, были ли у них какие-то осложнения, но, по крайней мере, они (китайские власти. — «Известия») пишут в своих источниках, что осложнений у новорожденных детей не было, — объяснила Ольга Шарапова.

Дети, объяснила врач, не подвержены заражению внутриутробно. А вот ухудшение здоровья роженицы возможно.

берем
перинатальный центр новорожденный
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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— Если у мамы начнется дыхательная недостаточность за счет пневмонии, то, конечно, есть большой риск гипоксии и у плода. Поэтому мы говорим, что беременная женщина относится к группе риска, — сказала она.

16 апреля в России впервые скончалась беременная женщина с подтвержденным COVID-19. Согласно сообщению местного Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 27-летняя жительница Хасавюрта была 15 апреля доставлена в Республиканский центр инфекционных болезней вертолетом регионального Минздрава в тяжелом состоянии, однако спасти ее не удалось.

— Мы сейчас работаем с чистого листа — у нас нет никаких исследований по этой болезни, мы впервые с ней столкнулись, — резюмировала Ольга Шарапова.

Однако, не смотря на неизученность этого вопроса, подчеркнула депутат, пренебрегать мерами предосторожности нельзя.

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