Для участников проекта «Московское долголетие» организовали онлайн-занятия

Порядка 10 тыс. участников проекта «Московское долголетие» продолжат общаться с преподавателями онлайн. Об этом в среду, 15 апреля, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Онлайн-занятия для старшего поколения организовали в связи с пандемией коронавируса и запретом на проведение массовых мероприятий. По словам Раковой, свыше 180 организаций-поставщиков проекта по собственной инициативе перешли на дистанционное обучение для старшего поколения на период самоизоляции.

«Московские пенсионеры могут соблюдать необходимый режим изоляции, не отказываясь при этом от любимого хобби и общения с друзьями по интересам», — цитирует Ракову телеканал «Звезда».

Заммэра отметила, что все педагоги общаются со своими группами с помощью мессенджеров, где публикуют видеоуроки, проводят прямые эфиры, а также отправляют домашнее задание и репетируют. Перейти на дистанционное обучение участникам проекта не составило труда, поскольку большинство из них — активные пользователи смартфонов и компьютеров. Участникам проекта предлагаются различные активности — гимнастика, рисование, иностранные языки, пение, лекции по истории и искусству, домоводство, танцы, финансовая и правовая грамотность и многое другое, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как напоминает «Москва 24», за последние два года более 100 тыс. участников «Московского долголетия» посетили курсы компьютерной грамотности. В связи с этим многие члены проекта смогли перевестись на дистанционное обучение.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в дополнение к указу о режиме повышенной готовности на фоне распространения коронавируса. В соответствии с ними в тот же день временно прекратил свою офлайн-деятельность проект «Московское долголетие».

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