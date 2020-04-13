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Парки Москвы подготовили онлайн-мероприятия на период самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Онлайн-программы для москвичей на период самоизоляции подготовили 17 парков Москвы. Об этом 13 апреля сообщается на сайте столичной мэрии.

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Парк Горького подготовил обзор партерной части комплекса, в ходе которого пользователи смогут узнать историю появления «Острова танца». В соцсетях парка «Царицыно» зрители смогут «прогуляться» по онлайн-выставке «Monument du costume. Картины жизни XVIII столетия», пишет «Москва 24».

В парке «Фили» проведут творческий мастер-класс российской джазовой певицы Этери Бериашвили, а парк «Северное Тушино» предложит всем желающим окунуться в атмосферу фотовыставки «Дверь во Вселенную открыта». В парках «Бабушкинский» и «Ходынское поле» покажут спортивную программу в онлайн-режиме. Петровский парк проведет видеотренировки инструктора Олеси Гончаровой, а «Сокольники» покажут, как заниматься кроссфитом.

В аккаунтах сада «Эрмитаж» в соцсетях покажут видеотренировки по гимнастике. Измайловский парк проведет творческий мастер-класс художника Евгения Глобенко, парк искусств «Музеон» позволит москвичам совершить виртуальную прогулку по дому Третьяковых, пишет агентство городских новостей «Москва».

В аккаунтах социальных сетей музея-усадьбы «Кусково» пользователям предложат «прогуляться» по залам дворца графа Шереметева. Кроме того, усадьба Воронцово проведет лекцию, посвященную биографии знаменитого русского художника-живописца Виктора Васнецова, пишет РИАМО.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Из-за введения режима повышенной готовности на территории страны были отменены все массовые мероприятия.

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