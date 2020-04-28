Прямой эфир
Сюжет:

Путин назвал предстоящие майские дни решающими в борьбе с COVID-19

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля, в конце совещания с губернаторами обратился непосредственно к гражданам России. Глава государства отметил, что многим соотечественникам может казаться, что ничего страшного не происходит, однако это не так.

«Угроза не исчезнет везде и сразу»
Главные цитаты выступления Путина перед совещанием с главами регионов

«Кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит, многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших — 48 тыс. человек — это всего лишь 0,4% жителей столицы», — указал президент.

Российский лидер назвал предстоящие майские дни решающими в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. Он отметил, что многие соотечественники запланировали провести майские праздники на дачах. Однако при этом, по его словам, они должны быть предельно ответственны и осторожны.

«Нам всем нельзя допустить срывов в борьбе с коронавирусом, предстоящие майские дни здесь решающие», — заявил президент.

Вместе с этим Путин упрекнул в эгоизме тех, кто ставит свою независимость от ограничительных мер из-за коронавируса выше безопасности других. В основе принятых им решений, связанных с COVID-19, по его словам, лежат свобода каждого человека и ценность каждой жизни.

В ходе данного совещания Путин сообщил о принятом им решении продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая. При этом глава государства поручил правительству страны проработать план постепенного снятия ограничительных мер, которое должно стартовать 12 мая.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин объявил о проведении авиапарада и салюта 9 Мая
Путин предложил официально утвердить дату Дня работника скорой помощи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020