Путин назвал предстоящие майские дни решающими в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля, в конце совещания с губернаторами обратился непосредственно к гражданам России. Глава государства отметил, что многим соотечественникам может казаться, что ничего страшного не происходит, однако это не так.

«Кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит, многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших — 48 тыс. человек — это всего лишь 0,4% жителей столицы», — указал президент.

Российский лидер назвал предстоящие майские дни решающими в борьбе с коронавирусной инфекцией в стране. Он отметил, что многие соотечественники запланировали провести майские праздники на дачах. Однако при этом, по его словам, они должны быть предельно ответственны и осторожны.

«Нам всем нельзя допустить срывов в борьбе с коронавирусом, предстоящие майские дни здесь решающие», — заявил президент.

Вместе с этим Путин упрекнул в эгоизме тех, кто ставит свою независимость от ограничительных мер из-за коронавируса выше безопасности других. В основе принятых им решений, связанных с COVID-19, по его словам, лежат свобода каждого человека и ценность каждой жизни.

В ходе данного совещания Путин сообщил о принятом им решении продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая. При этом глава государства поручил правительству страны проработать план постепенного снятия ограничительных мер, которое должно стартовать 12 мая.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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