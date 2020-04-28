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Путин объявил о проведении авиапарада и салюта 9 Мая

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Фото: ТАСС/Zuma/Kremlin Pool
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В День Победы 9 мая в российских городах пройдет парад самолетов и вертолетов. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил президент страны Владимир Путин.

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«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника — современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничных салют», — сказал президент.

Все запланированные мероприятия состоятся, но позднее, добавил Путин. По его словам, парад на Красной площади и шествие Бессмертного полка пройдут тогда, когда эпидемиологическая ситуация станет безопасной.

Ранее во вторник стало известно, что в честь Дня Победы боевая авиация пролетит над 12 городами Западного военного округа. Более 100 боевых самолетов и вертолетов совершат полеты над центральными площадями Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Острова и Калининграда.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о подготовке главой государства обращения к ветеранам и гражданам страны 9 мая в День Победы.

Трансляция выступления Путина будет вестись несколькими каналами. Ее начало назначено на 09:00 мск.

16 апреля глава государства решил перенести празднование Победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса. По его словам, из-за эпидемиологической ситуации риски очень высоки, пишет «Газета.ру». В Кремле отметили, что решение не было простым для российского лидера, однако для Путина приоритетом является здоровье людей.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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