Песков анонсировал обращение Путина к ветеранам и россиянам 9 Мая

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объявил о подготовке главой государства обращения к ветеранам и гражданам страны 9 мая в День Победы. Об этом в понедельник, 27 апреля, пишет «РИА новости».

Трансляция выступления российского лидера будет вестись несколькими каналами. Ее начало назначено на 09:00 мск.

Ранее в этот же день сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Сергей Макаров сообщил, что акция в этом году пройдет в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что виртуальное шествие будет транслироваться не только на телеканалах, но и в интернете и на медиаэкранах.

16 апреля Путин принял решение перенести празднование Победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса. Глава государства подчеркнул, что из-за эпидемиологической ситуации риски очень высоки, пишет «Газета.ру». В Кремле отметили, что решение не было простым для российского лидера, однако для Путина приоритетом является здоровье людей.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Всего в России на сегодняшний день, по данным оперштаба, выявлено более 81 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19, скончались в результате заражения коронавирусом в стране более 790 человек, а излечились почти 7,4 тыс. пациентов.

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