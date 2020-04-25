МИЦ «Известия» выступает партнером проекта #Наука_ВеликойПобеды

МИЦ «Известия» стал партнером НИЦ «Курчатовский институт» в проекте #Наука_ВеликойПобеды.

В рамках проекта организаторы представили в том числе уникальные фотографии из архива газеты «Известия», на которых запечатлены моменты Великой Отечественной Войны. Кроме того, посетители онлайн-выставки смогут ознакомиться с архивными выпусками газеты «Известия» военных лет.

Сам проект представляет собой подробный рассказ об ученых, которые внесли вклад в Великую Победу, и включает в том числе секретные исторические документы.

С 25 апреля все желающие могут посмотреть на удивительные кадры, сделанные во время Второй Мировой Войны корреспондентами «Известий», увидеть через объектив их фотокамер, какой ценой далась тогда Великая Победа.

Материалы размещены на сайте проекта НИЦ «Курчатовский институт».

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также питерский телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, Интернета, радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» – более 50 млн человек, ТВ-аудитория – более 70 млн человек.