Прямой эфир

МИЦ «Известия» выступает партнером проекта #Наука_ВеликойПобеды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИЦ «Известия» стал партнером НИЦ «Курчатовский институт» в проекте #Наука_ВеликойПобеды.

В рамках проекта организаторы представили в том числе уникальные фотографии из архива газеты «Известия», на которых запечатлены моменты Великой Отечественной Войны. Кроме того, посетители онлайн-выставки смогут ознакомиться с архивными выпусками газеты «Известия» военных лет.

Сам проект представляет собой подробный рассказ об ученых, которые внесли вклад в Великую Победу, и включает в том числе секретные исторические документы.

С 25 апреля все желающие могут посмотреть на удивительные кадры, сделанные во время Второй Мировой Войны корреспондентами «Известий», увидеть через объектив их фотокамер, какой ценой далась тогда Великая Победа.

Материалы размещены на сайте проекта НИЦ «Курчатовский институт».

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также питерский телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, Интернета, радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» – более 50 млн человек, ТВ-аудитория – более 70 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители России могут подписаться на газету «Известия» со скидкой
На сайте Музея Победы открылась онлайн-выставка «Война в объективе военкоров «Известий»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020