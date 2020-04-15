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На сайте Музея Победы открылась онлайн-выставка «Война в объективе военкоров «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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МИЦ «Известия» в преддверии празднования Дня Победы собрал редкие архивные кадры и совместно с Музеем Победы представил онлайн-выставку, посвященную Году Памяти и Славы – 75-летию Победы. В рамках выставки, в частности, можно увидеть редкие кадры с фронта, водружение Знамени Победы над Рейхстагом, кадры из освобожденных городов, празднование Победы и другие. Военные фотокорры «Известий» становились очевидцами как боевых действий, так и редких моментов отдыха солдат — все эти кадры теперь доступны посетителям на сайте Музея Победы.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день стал Днем памяти и скорби для каждого гражданина нашей страны. Одними из главных летописцев войны были фотокорреспонденты «Известий». Журналисты рисковали жизнью, чтобы сообщить людям о происходящем на фронте и объединить общество в борьбе с врагом.

В первые дни на фронт ушли 52 сотрудника газеты. Корреспонденты «Известий» часто выходили на линию огня, рискуя жизнью. Всего же в местах боевых действий работали более 300 известинцев. Сделанные ими снимки стали частью исторической памяти россиян. Эти черно-белые фотографии, представленные в выставке, рассказывают о событиях, которые не должны повториться никогда.

Через 75 лет после окончания войны «Известия» вспоминают, какой ценой далась нам Великая Победа.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также питерский телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, Интернета, радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» – более 50 млн человек, ТВ-аудитория – более 70 млн человек.

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