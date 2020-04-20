Жители России могут подписаться на газету «Известия» со скидкой

С 20 по 30 апреля на сайте «Известий» любой желающий может оформить подписку на газету «Известия» со скидкой 10%.

Газета «Известия» входит в состав мультимедийного информационного центра «Известия». Издание является важнейшим источником деловых и политических новостей с 1917 года и неизменно возглавляет рейтинг цитируемости среди федеральных газет. Газета «Известия» на протяжении долгих лет остается проверенным информационным ресурсом, на страницах которого публикуются ключевые новости экономики, эксклюзивные интервью с политиками и бизнесменами, аналитические обзоры важнейших тенденций и многое другое.

Подписаться на издание возможно по индексу П2131 — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и индексу П5486 — для Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Краснодарской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Ставропольской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей и Республики Татарстан.

Кроме того, до 30 апреля все желающие могут поучаствовать в розыгрыше бесплатной подписки на официальных страницах IZ.RU Вконтакте или Одноклассниках. Все что нужно – это быть подписчиком IZ.ru в VK или Одноклассниках, поставить «+» в комментариях к записи о конкурсе, поставить лайк и поделиться этой записью у себя на странице. 30 апреля генератор случайных чисел выберет победителей, которым будет вручена бесплатная полугодовая подписка на газету.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В его состав входят новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «5 канал», «78», а также интернет-портал IZ.RU, телеканал IZ.RU и газета «Известия». «Известия» являются производителем и распространителем новостного контента в любом формате для любой среды. Общая аудитория новостных онлайн-ресурсов МИЦ «Известия» составляет более 45 млн человек.