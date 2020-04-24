Военнослужащие ЦВО в Екатеринбурге провели онлайн-парад для 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны Семена Козьмина. Об этом 23 апреля сообщил телеканал «Звезда».

Прямо под окнами фронтовика развернули экран, на котором продемонстрировали так называемый «автомобильный вальс» на армейских внедорожниках УАЗ. Так, расчеты выполнили построение в виде числа 75 в честь юбилея Победы, а также показали синхронные проезды в форме восьмерки и другие элементы фигурного вождения. Участие в поздравлении ветерана также приняли студенты и волонтеры. Фронтовику передали поздравления, медаль и подарки, пишет сайт aif.ru.

Семен Семенович Козьмин сражался на основных фронтах во время ВОВ, а после войны еще много лет служил в воинских частях на Сахалине, Западной Украине, Урале. Он был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

20 апреля командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что в округе ко Дню Победы проведут для ветеранов войны мини-парады в онлайн-формате.

21 апреля сообщалось, что военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в Самарской области устроили онлайн-парад в честь 100-летнего юбилея фронтовика Федора Ваганова.