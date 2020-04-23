На Кубани в День Победы проведут концерты во дворах домов ветеранов

В Краснодарском крае в День Победы небольшие группы артистов проведут концерты во дворах домов ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В таких условиях наше поколение будет встречать День Победы впервые. Ветераны будут отмечать его дома, но мы просто обязаны создать атмосферу праздника для каждого участника боевых действий. На региональном телевидении покажем интервью с их участием, военные фильмы. Во дворах, где живут ветераны, мобильные группы из артистов до четырех человек проведут небольшие концерты», — цитирует Кондратьева «Кубанские новости».

В 2020 году на поддержку ветеранов на Кубани выделено 500 млн рублей. Также запланирован ремонт их жилья.

22 апреля депутаты внесли изменение в краевой закон о мерах соцподдержки. По словам главы региона, единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей получат свыше 2 тыс. участников боевых действий.

Как доложил министр труда и соцразвития региона Сергей Гаркуша, через банки деньги будут направлены в мае, через отделения почты — в июне.

По данным краевой администрации, сейчас на территории региона проживают 17 337 ветеранов Великой Отечественной войны. С 2009 по 2019 год жильем обеспечили 5980 человек. На эти цели были направлены более 6 млрд рублей.

16 апреля президент России Владимир Путин принял решение перенести дату празднования Победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса. В Кремле подчеркнули, что решение не было простым для российского лидера, однако для Путина приоритетом является здоровье людей.