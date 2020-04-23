Прямой эфир

На Кубани в День Победы проведут концерты во дворах домов ветеранов

0
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснодарском крае в День Победы небольшие группы артистов проведут концерты во дворах домов ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В таких условиях наше поколение будет встречать День Победы впервые. Ветераны будут отмечать его дома, но мы просто обязаны создать атмосферу праздника для каждого участника боевых действий. На региональном телевидении покажем интервью с их участием, военные фильмы. Во дворах, где живут ветераны, мобильные группы из артистов до четырех человек проведут небольшие концерты», — цитирует Кондратьева «Кубанские новости».

В 2020 году на поддержку ветеранов на Кубани выделено 500 млн рублей. Также запланирован ремонт их жилья.

22 апреля депутаты внесли изменение в краевой закон о мерах соцподдержки. По словам главы региона, единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей получат свыше 2 тыс. участников боевых действий.

Как доложил министр труда и соцразвития региона Сергей Гаркуша, через банки деньги будут направлены в мае, через отделения почты — в июне.

По данным краевой администрации, сейчас на территории региона проживают 17 337 ветеранов Великой Отечественной войны. С 2009 по 2019 год жильем обеспечили 5980 человек. На эти цели были направлены более 6 млрд рублей.

16 апреля президент России Владимир Путин принял решение перенести дату празднования Победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса. В Кремле подчеркнули, что решение не было простым для российского лидера, однако для Путина приоритетом является здоровье людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Берлине отменили из-за COVID-19
Песков рассказал о сложном для Путина решении перенести парад Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020