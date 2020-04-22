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Шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Берлине отменили из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В этом году из-за пандемии COVID-19 шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Берлине не состоится. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на координатора проекта Яну Заугарову.

Главное — Победа: парад может пройти летом или в начале осени
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«К сожалению, ничего нельзя сделать — шествие отменено. Переходим в онлайн-режим», — сказала она.

Координаторы предлагают различные способы, чтобы люди смогли отметить в Германии День Победы, не принимая участия в массовых мероприятиях. В частности, по словам Заугаровой, можно разместить плакат или фотографию воевавшего родственника в окне квартиры, поставить его фото на аватарку в социальных сетях. На сайте акции moypolk.ru можно выложить видеообращение с историей своей семьи.

Координатор отметила, что поступало много звонков с вопросом можно ли перенести шествие на более позднее время, но по мнению организаторов, они не представляют себе «шествия «Бессмертного полка» в другой день, кроме как в День Победы».

Шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 75-летнему юбилею Великой Отечественной войны, в условиях СOVID-19 предлагают провести в интернете в 170 странах мира. Подготовку онлайн-акции «Бессмертный полк — без границ!» под девизом «Наша Победа — моя история» начал Всемирный координационный совет российских соотечественников за рубежом.

Всем, кто захочет присоединиться к онлайн-шествию, организаторы акции предлагают использовать следующие хештеги: #мояистория #победунеотнять #Победа75 #бессмертныйполкбезграниц #victory75 #бессмертныйполк #нашапобеда #соотечественники #russiancompatriots.

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