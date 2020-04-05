В онлайн-шествии «Бессмертного полка» примут участие 170 стран

Шествие «Бессмертного полка», приуроченное к 75-летнему юбилею Великой Отечественной войны, в условиях СOVID-19 предлагают провести в интернете в 170 странах мира. Подготовку онлайн-акции «Бессмертный полк — без границ!» под девизом «Наша Победа — моя история» начал Всемирный координационный совет российских соотечественников за рубежом. Об этом сообщил «Известиям» зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

По мнению сенатора, не пандемия коронавируса, а 75-летний юбилей Победы должен стать в текущем году ключевым событием нашей современной общей истории.

«Самое важное здесь то, что эта искренняя инициатива идет от наших зарубежных соотечественников. Это миллионы людей, которые живут в 170 странах мира, на разных континентах. Они хотят продемонстрировать всему миру, что любят свое Отечество и уважают его защитников, и второе, что мы сможем одолеть этот коронавирус, так же как в свое время одолели эту фашистскую заразу», — сказал Климов.

По его словам, учитывая, что эта акция будет проводиться не только на русском языке, но и на языках тех стран, где пройдет мероприятие, возможно, этот знаменательный день 75-летия действительно реально дойдет до большинства людей Земли. Сенатор напомнил, что на прошлой неделе в ООН Россией была внесена резолюция о солидарности государств по противодействию инфекции COVID-19, прекращению торговых войн, а также снятию односторонних санкций. Однако документ не нашел поддержки.

«Наши западные партнеры говорят: извините, нет. Хотя у самих экономика горит. Это как в ВОВ Красная армия воюет, а они за океаном смотрят, когда войска вводить. Невольно такие ассоциации приходят. Голос русского мира тут может иметь моральное и политическое значение», — подчеркнул сенатор.

Всем, кто захочет присоединиться к онлайн-шествию, организаторы акции предлагают использовать следующие хештеги: #мояистория #победунеотнять #Победа75 #бессмертныйполкбезграниц #victory75 #бессмертныйполк #нашапобеда #соотечественники #russiancompatriots.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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