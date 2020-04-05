В России за сутки от коронавируса скончались два человека

За прошедшие сутки в России умерли два пациента, у которых был выявлен коронавирус, всего в стране зафиксировано 45 летальных исходов. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также в оперштабе отметили, что общее количество зараженных в стране увеличилось на 658 человек и в общей сложности составило 5389.

Ранее в этот день столичный Роспотребнадзор опубликовал информацию, согласно которой в Москве за сутки количество зараженных коронавирусом возросло на 536, таким образом, в столице зафиксировано 3893 случая заражения COVID-19.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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