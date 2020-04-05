Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы

Сотрудники московской мэрии не заражены коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили «Известиям» в оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции.

«В связи с сообщениями в социальных сетях о якобы случаях заражения среди членов правительства столицы оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве выступает с официальным опровержением. Среди всех зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией нет сотрудников мэрии с указанными именами и первыми буквами фамилий», — говорится в заявлении.

В оперштабе призвали доверять только официальным источникам информации.

В конце марта пресс-секретарь мэра Москвы Сергея Собянина заявила, что в мэрии регулярно следят за здоровьем градоначальника.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о чрезвычайных ситуациях. Документ предусматривает штраф от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.

Несколько дней спустя в Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело за публикацию лжеинформации о коронавирусной инфекции.

Кроме того, в России сейчас работает специальный координационный центр, который выявляет и опровергает любые фейковые сведения о коронавирусе в стране.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Только в Москве, по данным на 5 апреля, число зараженных коронавирусом достигло 3893 человек.

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