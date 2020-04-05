Почти 200 тыс. россиян остаются под меднаблюдением из-за коронавируса

В России 198 124 человека в России находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает Роспотребнадзор.

«В период с 31.12.2019 по состоянию на 04.04.2020 досмотрено 5 067 614 человек, за этот период выявлено 553 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства», — говорится в отчете.

Всего с начала года под через медицинское наблюдение из-за подозрения на наличие коронавируса или угрозы заражения прошло больше 400 тыс. человек.

На текущий момент для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в регионах России предусмотрено 414 обсерваторов на 28 376 мест.

Кроме того, по последним данным в стране проведено почти 700 тыс. лабораторных исследований на выявление коронавируса.

Накануне, 4 апреля, Роспотребнадзор сообщил, что 205 612 граждан России находится по медицинским наблюдением из-за COVID-19.

В то же время вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что не видит предпосылок к снижению количества зараженных коронавирусом в стране. Она предположила, что пик заболеваемости еще не пройден.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 апреля, в России выявлен 4731 случай заражения.

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