В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса

В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса. В частности, в воскресенье, 5 апреля, в управе Дмитровского района столицы заявили, что не имеют к таким сообщениям никакого отношения.

«Последнюю информацию в отношении каких-либо мероприятий по дому всегда можно узнать по телефону диспетчерской службы Москвы», — заявили в районной администрации журналистам «Российской газеты».

В управе подчеркнули, что они занимаются дезинфекцией исключительно общественных мест, но не квартир.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге призвали вовсе не открывать двери неизвестным, которые представляются дезинфекторами.

«Под предлогом борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление», — отметили в городском комитете по вопросам законности, безопасности и правопорядка.

Несколько дней назад в Москве полиция задержала мошенников за продажу лжетестов на коронавирус. Кроме того, в Ставрополе сотрудники МВД проводят проверку по факту распространения в соцсетях информации о «чудо-витаминах» от коронавирусной инфекции.

В целом в конце марта сотрудники правоохранительных органов предостерегли москвичей о том, что в городе активизировались мошенники на фоне эпидемии коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

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