Собянин рассказал о мобилизации максимального числа больниц в Москве

Московские власти зарезервировали максимальное число больниц для борьбы с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом, максимум всего, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову», ― цитирует его ТАСС.

Собянин пояснил, что речь здесь идет о почти 20 тыс. койках в федеральных и региональных больницах, а также в частных клиниках.

В настоящее время в столице из-за распространения коронавируса действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин, выгуле собак, но на расстоянии не более 100 м от дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 4 апреля, в России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период 43 летальных исхода. При этом в столице зарегистрировано 3357 заболевших COVID-19.

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