Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу

Москва находится в самой высокой группе риска по заболеваемости коронавирусом, из-за чего в столице принимаются самые жесткие меры по предотвращению распространения инфекции. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается Москвы, находимся в самой высокой группе риска, в силу того, что высокое количество людей приехало через Москву, число заболевших очень большое. Большое количество людей, которые находятся в стационарах, в больницах, поэтому мы принимаем максимально жесткие решения, которые необходимы в этой ситуации», ― цитирует его «РИА Новости».

В настоящее время в столице из-за распространения коронавируса действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешается покидать жилье только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин, выгуле собак, но на расстоянии не более 100 м от дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 4 апреля, в России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период 43 летальных исхода.

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