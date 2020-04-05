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Число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 3893

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве за сутки количество зараженных коронавирусом возросло на 536, таким образом в столице зафиксировано 3893 случая заражения COVID-19. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

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«По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек. Все зарегистрированные случаи COVID-19 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что вся информация о контактных лицах, проживающих на территории других регионов, направляется в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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