Число зараженных коронавирусом в Москве увеличилось до 3893

В Москве за сутки количество зараженных коронавирусом возросло на 536, таким образом в столице зафиксировано 3893 случая заражения COVID-19. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

«По состоянию на 05.04.2020 в Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек. Все зарегистрированные случаи COVID-19 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что вся информация о контактных лицах, проживающих на территории других регионов, направляется в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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