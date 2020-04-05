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Россияне рассказали о своих занятиях в период самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Большинство россиян провели первую неделю самоизоляции с пользой. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала стопкоронавирус.рф, опубликованные в воскресенье, 5 апреля.

«Я схватился за голову и думал: что я могу сделать?»
Самозанятые — о попытках спасти свое дело на фоне эпидемии коронавируса

Опрос показал, что свыше 80% опрошенных эффективно распорядились временем, которое у них появилось в период самоизоляции.

«На первом месте — общение с семьей (от 21% в Telegram до 43% в Viber). На втором — еда и сон (27% «ВКонтакте», 21% Telegram, 11% в Viber). Третье место разделилось между обучением тому, на что раньше не было времени, и физкультурой (по 7%)», — говорится в отчете.

Вместе с тем от 22% (Telegram) до 13% («ВКонтакте» и Viber) не получили больше свободного времени, потому что работы только прибавилось. В то же время менее 20% заявили, что пока не используют высвободившееся время с пользой для себя.

Накануне, 4 апреля, заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова представила несколько рекомендаций по борьбе с тревогой на карантине. Прежде всего, по ее словам, необходимо определить, что входит в зону вашего контроля, чем вы можете управлять, чтобы дальнейшие действия не вызывали дискомфорт.

В тот же день Роспотребнадзор поделился рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по правильному питанию во время пандемии коронавируса. Особое внимание необходимо обратить на овощи, фрукты и нежирные молочные продукты.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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