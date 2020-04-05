Голикова не увидела тенденций к снижению заболеваемости COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране пока нет предпосылок к сокращению случаев заболеваемости COVID-19.

«Пока мы не можем твердо говорить о том, что у нас есть какая-то устоявшаяся тенденция к тому, что мы остановили или у нас что-то пошло на снижение. Пока, к сожалению, мы этого констатировать не можем», — сказала Голикова 4 апреля на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в стране.

Она отметила, что пик эпидемии спрогнозировать очень сложно. В частности, по ее словам, ни одно из предположений относительно течения болезни в России еще не оправдалось.

Голикова надеется, что именно режим самоизоляции поможет вести распространение коронавирусной инфекции по приемлемому сценарию.

Ранее Голикова назвала регионы-лидеры по числу заболевших COVID-19 на 100 тыс. жителей. В этом перечне оказались Москва, республики Коми и Бурятия.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что самый частый способ передачи коронавируса происходит капельным путем. Реже, по ее словам, удается подхватить вирус через воздух или с поверхности предметов.

Несколько дней назад премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России. Он заверил, что этот этап в стране еще не пройден и нужно обязательно учитывать сложный сценарий развития событий.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 апреля, в России выявлен 4731 случай заражения.

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