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Попова заявила об отсутствии «взрывного роста» COVID-19 в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В России удается не «сорваться во взрывной рост» распространения коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 5 апреля.

«Пока у нас это получается. Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост», — сказала она.

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По словам Поповой, каждый заразившийся коронавирусом заражает еще троих, эту цепочку должна прервать самоизоляция.

Ранее, в воскресенье, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в России сообщили, что за минувшие сутки в стране умерли два пациента, у которых была выявлена эта инфекция. Всего в стране зарегистрировано 45 летальных исходов.

Общее число зараженных в России на сегодняшний день составляет 5389 человек. По данным управления Роспотребнадзора по Москве, в столице за сутки количество зараженных возросло на 536, достигнув 3893 человек.

Вечером 29 марта власти Москвы и области ввели обязательный режим самоизоляции для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

коронавирус

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Ранее нерабочая неделя была объявлена с 30 марта по 5 апреля. Мера призвана снизить скорость распространения коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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