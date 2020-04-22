Германия передаст России архивы о советских военнопленных до 9 мая

Россия получит от Германии первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных до 9 мая. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в посольстве ФРГ в Москве.

«Мы находимся в активном контакте с российской стороной, в том числе с коллегами из МИД РФ, относительно передачи первой партии оцифрованных архивных данных о советских военнопленных. Планируется, что церемония передачи состоится в Москве до 9 мая», — рассказал собеседник ТАСС.

В дипмиссии отметили, что время и место проведения церемонии уточняется.

О том, что Берлин передаст Москве архивы, договорились главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас осенью прошлого года.

Позже посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гай подтвердил это намерение и отметил, что в документах содержатся данные о тысячах советских солдат.

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.