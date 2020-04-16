Опубликовано донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало донесение маршала Георгия Жукова советскому лидеру Иосифу Сталину о самоубийстве Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса.

В донесении от 3 мая 1945 года приводятся данные контрразведки «Смерш», полученные от пленных личного повара Геббельса Вильгельма Ланге и начальника гаража Шнайдера.

Задержанные сообщили, что Гитлер покончил с собой 30 апреля, а Геббельс и его жена 1 мая в подземном убежище под Рейхстагом.

При этом место захоронения фюрера они назвать не смогли.

«При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену», — доложил Жуков Сталину.

Он также сообщил, что документов при трупах нет, но главу немецкой пропаганды опознали и сотрудники его министерства.

Для подтверждения полученных данных утром 3 мая тела показали пяти пленным генералам и провели тщательное расследование и анализ умерших.

«Одновременно приняты меры к обнаружению места жительства в последнее время Гитлера и детального исследования всех сведений по самоубийству Гитлера», — добавил маршал.

РВИО также опубликовало несколько десятков документов, посвященных Берлинской операции — последнему этапа Великой Отечественной войны. Столица рейха была взята рекордно быстро — за 17 дней.

20 апреля в день 56-го дня рождения Адольфа Гитлера — советские войска приступили к штурму Берлина. 22 апреля фюрер в последний раз отказался покидать столицу, хотя такая возможность еще существовала. Спустя три дня 1-й Украинский и Белорусский фронты встретились в районе Бранденбурга, замкнув кольцо.

Последние дни Гитлер провел в секретном бункере недалеко от рейхсканцелярии.