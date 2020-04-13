Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

В канун 75-летней годовщины освобождения Вены Минобороны России на своем сайте в мультимедийном разделе «Венский вальс Победы» разместило архивные документы.

Как отмечает российское военное ведомство, в этом разделе показаны не публиковавшиеся ранее боевые донесения, наградные листы, приказы Верховного Главнокомандующего, воспоминания участников и фотодокументы.

Рассекречены также архивные документы, о советских военнопленных в концлагере Кайзерштайнбрух под Веной.

Документы свидетельствуют, что советские узники концлагеря подвергались особенно жестокому обращению. Всего в лагере, согласно архивным данным, умерло около 13 тыс. русских военнопленных.

4 апреля 1945 года лагерь смерти в австрийском Кайзерштайнбрухе был освобожден войсками Красной армии.

Данная публикация является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, отмечается в сообщении Минобороны России.